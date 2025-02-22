Новак Джокович: “Нет никакого оправдания тому, что я проиграл Берреттини”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое поражение от итальянца Маттео Берреттини на старте турнира АТР 500 в Дохе



О поражении от Маттео Берреттини

“У меня не было никакой боли или дискомфорта в этом смысле. Просто сегодня меня переиграл лучший игрок. Да, я не был на своем желаемом уровне, и, возможно, я все еще двигаюсь не так, как хотел бы, но, я имею в виду, что я играл без боли, поэтому этому нет никакого оправдания. Он просто был лучшим игроком. Я думаю, что с его стороны это был просто мастер-класс, честно говоря, тактически и в том насколько хорошо он подавал. Так что это просто очень заслуженная победа с его стороны”.

О работе над своей игрой и сотрудничестве с Энди Марреем

“Я стараюсь улучшить свой теннис, как и все остальные. Но моя игра сейчас кардинально не изменится. Я не собираюсь играть в «подачу-выход к сетке». Возможно, время от времени я буду это делать, но моя игра будет такой, какой она есть, основа останется такой же. Я буду стараться подстраиваться под покрытие, на котором играю, и так далее. Травм стало больше. Все не так, как было 10-15 лет назад. Я все еще стараюсь заботиться о своем теле каждый день, и это, несомненно, сейчас сложнее делать. Но я все равно стараюсь делать все, что в моих силах, учитывая обстоятельства.

С Энди мы договорились продолжить наше сотрудничество на некоторое время. Мы точно будем вместе в США и на каких-то грунтовых турнирах. Дальше посмотрим, как все пойдет”.

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