Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей и Агит Кабайел (справа)

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится поединок за звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между немцем Агитом Кабайелом (25–0, 17 КО) и китайцем Чжаном Чжилеем (27–2–1, 22 КО). В этом карде в большинстве пар действительно может произойти что угодно. Однако в противостоянии Кабайела и Чжилея понять, кто кого переработает, еще сложнее.

Кабайел прорвался к титульному шансу так, как должен был. Через сложные бои и уверенные победы

Чжан Чжилей находится близко к элите или к титульным противостояниям хевивейта довольно давно. Определенный период времени китаец колотил середняков, обещая прийти за чемпионами, а особенно – за Энтони Джошуа. А потом, наконец, показал себя.

Безусловно, главной победой, принесшей Чжану успех и понимание его намерений фанатами, стала первая встреча с Джо Джойсом. К моменту их поединка именно британец считался даже третьим номером супертяжелого веса – после Усика и Фьюри. Что говорить, если на первой дуэли взглядов Тайсона и Александра присутствовал именно Джо!

Однако встреча с китайцем все разрушила. Чжан оказался слишком быстрым и слишком жестким боксером для Джойса. А голова британского боксера оказалась не настолько бетонной, как сам он об этом думал. Как следствие, Чжилей нокаутировал соперника в 6-м раунде, сделав это просто. А в организованном реванше он сокрушил Джозефа уже в 3-м раунде. Второй бой не имел смысла с самого начала, но организаторы пошли на это. Напрасно для Джо.

С тех пор китаец провел не так много поединков, но зарекомендовал себя как боксер, который может добиться в хевивейте многого, если сложатся обстоятельства. Однако они не складывались.

После Джойса Чжилей встретился с Джозефом Паркером. Прекрасный поединок, в котором новозеландец падал дважды, а Чжилей все же проиграл близким решением судей. Расстроился, не согласился, но не сдался. В возвращении ему организовали противостояние против Деонтея Уайлдера. Учитывая стили и современное состояние американца – беспроигрышный вариант. Его Чжан, как и ожидалось, побил. Причем так просто, как должен был бы делать кандидат на чемпионский поединок.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот Кабайел появился в списке претендентов неожиданно. В каждом из своих недавних поединков Агит был аутсайдером и каждый раз побеждал. Например, на него не ставили в бою против россиянина Арсланбека Махмудова. Потому что считали силу удара фаворита слишком высокой. Однако она вообще не испугала Кабайела – именно он нокаутировал соперника. Он считался аутсайдером и в противостоянии против кубинца Фрэнка Санчеса. Фрэнк является достаточно умелым, быстрым боксером. С ним должно было быть сложнее, чем с Махмудовым, который как боксер все же довольно посредственен. Однако Фрэнк так и не смог попасть ничем в ответ. В то же время напропускал ударов в туловище и проиграл Кабайелу также досрочно. Перед этим Агит побил еще и весьма крепкого Агрона Смакичи – снова досрочно. А вообще он не побеждает решениями судей с 2021 года.

Итак, пара сложилась интересная. Разный возраст, разные габариты, разные дороги к титулу. Пусть и временному. Все это – путь к большим боям, который они проложили себе, и на грани которого стоят друг перед другом. В ринге нас ждет противостояние стилей, которое может принести немало сюрпризов для обеих сторон. Возраст против молодости, габариты и мощность против мобильности и гибкости.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Агита Кабайела: на него можно поставить с коэффициентом 1,54. На Чжана Чжилея можно поставить с коэффициентом 2,50. Давайте разбираться: почему фаворитом является Агит Кабайел? Немец – молодой супертяжеловес. Ему всего 32 года, в отличие от Чжана, которому уже 41. После 30-ти начинаются замечательные годы для представителей супертяжелой категории, и Агит входит в этот период с серией побед, которые позволяют ему работать на самом высоком уровне. Кабайел имеет серию из трех досрочных побед подряд. Он побил двух фаворитов в последних боях, причем они были совершенно разными. Разобрался с тяжелым, большим оппонентом. И с меньшим, но быстрым и техничным. Если объединить, как раз может получиться Чжан Чжилей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Однако важно проговорить и то, почему китаец имеет все шансы на победу? Он сильный и терпеливый. В бою против Паркера, который лупил со всех сторон, вставая после падений, Чжилей терпел там, где не мог дать ответ. А потом попадал. Бьет Чжан опасно. Фактически чистым ударом он может положить на землю любого. К тому же, даже в 41 год Чжилей имеет и необходимую скорость, и тайминг. Пусть не такую скорость, как у молодых парней, но достаточную, чтобы доносить тяжелые удары и отправлять их в нокдауны. Тот же Джозеф Паркер всего на год старше Кабайела.

В то же время мы не знаем, как Агит переносит такие попадания. Банально из-за того, что он не давал соперникам по себе попадать. Однако все же сила и уверенность Махмудова или даже Санчеса в ринге – совсем не то же самое, что демонстрирует Чжилей. Китаец умеет полностью отключать эмоции и спокойно выполнять работу, пока она не будет доведена до конца.

Таким образом, если свести все противостояние к двум вопросам, мы получим следующее. Что будет, если Чжилей будет попадать по Кабайелу и неоднократно? Что будет, если темп Агита позволит ему приближаться к китайцу и часто попадать по туловищу?

Немец может быть нокаутирован, безусловно. В ринге с Чжаном нокаутированным может быть каждый. Однако и Чжилей может пострадать. Может ощутить на себе темп, количество попаданий и непрерывные удары по корпусу. Огромная интрига в бою за возможность претендовать на Александра Усика!

1.54

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2.50

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