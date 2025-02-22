WEC: Кубица быстрее всех в первый день пролога в Катаре

В этот уик-энд в Катаре проходит так называемый пролог, предваряющий старт чемпионата мира по гонкам на выносливость – по сути, это последние предсезонные тесты.

По итогам первого дня работы на трассе в Катаре лучшее время показал Роберт Кубица на гиперкаре Ferrari 499P команды AF Corse (не путать с заводской Ferrari AF Corse – формально это разные команды). Польский ветеран возглавил протокол с результатом 1:47,67, проехав круг на три десятых быстрее, чем Уилл Стивенс, другой бывший гонщик Формулы 1, ныне выступающий в WEC за заводскую команду Cadillac.

В целом результаты весьма плотные – первые шесть уместились в одну секунду, и пока быстрее всех гонщики, выступающие на спортпрототипах Ferrari, Cadillac и BMW. Впрочем, нельзя сказать, что во время пролога кто-то по-настоящему выкладывается и демонстрирует свою реальную скорость. Об этом говорит такой факт: в прошлом году время поула в Катаре было примерно на две секунды лучше вчерашнего результата Кубицы.

Разумеется, общее внимание привлекли два гиперкара Aston Martin с бортовыми номерами 007 и 009, впервые выехавшие на трассу. Обе машины оказались вполне надёжными: это была дебютная сессия для Aston Martin Thor Team, но гонщики команды проехали более ста кругов, что для начала неплохо.

Без происшествий вчера не обошлось: загорелся Ford Mustang №77 команды Proton Competition, причём пожар был весьма серьёзным. Молодой британский гонщик Бен Так, в тот момент работавший на трассе, не пострадал, но передняя часть машины получила заметные повреждения. Из-за этого инцидента заезды пришлось надолго прервать красными флагами.

В FIA отдельно отметили, что во время гонки «1812 км Катара» на одной трассе впервые будут одновременно выступать сыновья Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло. Ровно четверть века назад бразильский гонщик стал напарником Михаэля, на тот момент уже двукратного чемпиона мира, и в том сезоне, т.е. в 2000-м году, Шумахер завоевал свой третий титул, а Ferrari в очередной раз выиграла Кубок конструкторов.

В WEC Мик Шумахер выступает за Alpine в категории LMDh, а Эдоардо Баррикелло дебютирует в чемпионате мира за рулём Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo французской команды Racing Spirit of Leman, т.е. они даже не соперники, но сам по себе факт любопытен.

Сегодня второй день пролога, а гонка на Международном автодроме в Лосаиле, с которой начинается сезон в WEC, пройдёт через неделю, в последний день февраля.

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