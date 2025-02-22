Тренер "Эвертона" на пресс-конференции пошутил над злейшим соперником.

На вопрос собирается ли клуб обновить свой состав, Мойес сказал, что летом придётся обратить внимание на футболистов, в том числе и на свободных агентов. По его словам, некоторые игроки не так далеко отсюда, намекая на "Ливерпуль".

"Нам нужно будет решить, как мы будем привлекать игроков летом. У многих игроков заканчивается контракт, и нам, возможно, придётся обратить на них внимание. Некоторые из них не так уж далеко отсюда, так что никогда не знаешь наверняка", – сказал Мойес.

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Напомним, что у троих игроков "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда, Вирджила Ван Дейка и Мохамеда Салаха летом заканчиваются контракты с клубом.

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