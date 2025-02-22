Днепр одержал победу над Кривбассом в доигровке январского матча Суперлиги Favbet-2024/25

Гости ни секунды не вели в счете, но при этом навязали лидеру конкурентную борьбу

В Днепре на арене СК «Шинник» был доигран матч регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25 между Днепром и Кривбассом, перенесенный с 12 января. Действующий чемпион праздновал победу со счетом 72:63.

Напомним, январский поединок был прерван из-за продолжительной воздушной тревоги. На момент остановки шла шестая минута первой четверти, счет был 12:7 в пользу хозяев. Позднее команды приняли решение доиграть встречу 22 февраля с текущего счета.

Кривбасс дал фавориту достойный бой. Остаток первой четверти гости выиграли 8:6, и в течение всей второй 10-минутки держались на близком расстоянии от соперника. На большой перерыв команды ушли при счете 33:30.

Дальнейшая картина на площадке оставалась прежней — Днепр пытался уйти в отрыв, Кривбасс ему этого не позволял. На старте последней четверти подопечным Владимира Коваля удалось увеличить гандикап до 10+. Рывок гостей позволил сократить разрыв до трех очков, но на большее команды Александра Вороны не хватило — концовка осталась за чемпионом.

MVP поединка стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко с 16 набранными очками и 9 подборами.

Днепр лидирует в Суперлиге, одержав 22 победы. Команда Коваля еще не проигрывала в нынешнем регулярном чемпионате. Для Кривбасса (пятое место) это поражение стало четвертым подряд и 13-м всего.

Соревнования в Суперлиге Favbet-2024/25 продолжатся завтра, 23 февраля, матчем Старый Луцк — БК Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Днепр — Кривбасс — 72:63 (18:15, 15:15, 19:14, 20:19)

Днепр: Тимофеенко (16 + 9 подборов), Горобченко (7 + 10 передач — 5 потерь), Сипало (4), Дубоненко (3), Конев (2), Сорочан (14), Закурдаев (14), Загреба (8 + 7 подборов), Бондарчук (4)

Кривбасс: Товкач (16), Ловингс (12), Быков (12 + 5 передач), Водолазский (10), Триколенко (6 + 5 подборов), Ермаков (5), Келли (2 + 5 подборов)

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