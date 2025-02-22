Ига Швёнтек – о победе над Даяной Ястремской: “Я уже привыкла к такому стилю, так что могу адаптироваться против мощных атакующих соперниц”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала победу над Даяной Ястремской в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Дубае



– Насколько сложно играть против соперницы, у которой игра может резко меняться – то не идет, то, наоборот, она просто в ударе? Ведь когда у нее все получается, она буквально неудержима.

“Сейчас в туре много девушек, которые обладают мощнейшей подачей и ударами, играют агрессивно и часто рискуют. Если мяч попадает в корт – его практически невозможно достать. Если нет – просто берешь этот розыгрыш себе и благодаришь судьбу. Так что играть против них непросто, нужно запастись терпением и уметь принимать ситуацию такой, какая она есть. Но, думаю, я уже привыкла к такому стилю, так что могу адаптироваться и против мощных атакующих соперниц, и против более стабильных игроков”.

– Похоже, ты торопилась попасть в четвертьфинал. Вчера у тебя был сет 6:0, сегодня снова 6:0.

“Мне нравится сохранять концентрацию. Кроме того, как вы знаете эти две последние недели очень насыщенные. Каждый матч, где я играю эффективно, не упускаю шансы и завершаю его быстрее, чем обычно, – это всегда плюс”.

В четвертьфинале турнира в Дубае Ига Швёнтек сыграет против победительницы матча Пэйтон Стернс (США) – Мирра Андреева (-).

btu.org.ua