Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Мэттью Маклин, бывший британский боксер, а ныне эксперт и комментатор, оценил поединок Джозефа Паркера против Мартина Баколе, который за два дня до боя заменил Даниэля Дюбуа.

«Будет справедливо сказать, что Баколе пытаются избежать все в супертяжелом веса. Большой, мощный боксер, который получил свой шанс через такой случай с Дюбуа».

«Думаю, Паркер понимает, с кем будет драться, понимает опасность Баколе. Но Джозеф сам находится в хорошей форме после побед над Уайлдером и Чжилеем. Не те боксеры, против которых ты хочешь добровольно выходить».

«Паркер доказал, что не боится», – сказал Маклин.

ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером

sport.ua