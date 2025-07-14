Даниель ДЮБУА: «Я был разбит и разочарован. У меня это украли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа вспомнил первый бой против Александра Усика в Польше.

«Удар в первом бою? Он точно зашел. Я долго работал над ним в лагере и выполнил его великолепно. Я был разбит и разочарован, ведь меня ограбили, у меня судья украл победу», – отметил Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua