Фиттипальди: Надеюсь, в 2025-м McLaren станет чемпионом!

Программа McLaren на Фестивале скорости в Гудвуде традиционно весьма обширная, в том числе в ней принимает участие двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди.

Свой второй титул знаменитый бразилец завоевал полвека назад, когда выступал за McLaren на машине M23 с двигателем Ford Cosworth DFV V8 3.0. Теперь это ценнейшая историческая реликвия, которая находится в частной коллекции, и в Гудвуде под восторженные аплодисменты многочисленной публики Фиттипальди проехал по трассе скоростного подъёма на Гудвудский холм за рулём своей чемпионской McLaren.

«Для меня это огромная честь! Просто какое-то божественное благословение! – прокомментировал он в паузе между заездами. – Спасибо за то, что на этой машине вновь написано моё имя. Это же так здорово! Кстати, мама назвала меня в честь американского писателя и философа Ральфа Уолтера Эмерсона.

Поскольку моего старшего брата звали Уилсон, как и отца, меня нельзя было назвать каким-нибудь Джузеппе, поэтому мама решила и мне дать американское имя. В общем, замечательно, что я вновь в Гудвуде, сегодня прекрасная погода, светит солнце, а я пилотирую McLaren M23, эту замечательную машину, на которой я выиграл свой второй чемпионат мира.

Но и сейчас McLaren выступает просто отлично, и я надеюсь, что в следующем году эта команда вновь станет чемпионом!»

Источник