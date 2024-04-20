Василий ЛОМАЧЕНКО: «В Украине сейчас один чемпион – Усик. Скоро будет два»

Instagram. Василий Ломаченко

Украинский легковес Василий Ломаченко убежден, что сумеет победить Джорджа Камбососа в поединке за титул IBF. Бой пройдет в Австралии 12 мая.

В случае победы Ломаченко вернет себе титул и станет вторым украинским боксером с полноценным титулом.

«У в Украине сейчас есть только один чемпион – Александр Усик. 12 мая будет два украинских чемпиона», — уверен Ломаченко

Отметим, что временным титулом WBC в первом среднем весе владеет украинец Сергей Богачук. Сам Усик 18 мая будет защищать три титула супертяжелого веса в поединке против Тайсона Фьюри.

sport.ua