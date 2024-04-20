Оце час летить… Син легенди Суперліги став топскорером сезону ЛЕБЛ, де грає «Прометей»

До завершення сезону Латвійсько-естонської баскетбольної ліги залишилось зіграти лише один матч – у суботу, 20 квітня, український «Прометей» та естонський «Калев» розіграють між собою чемпіонський титул на майданчику останнього.

Володарів індивідуальних нагород турніру та членів символічної збірної ми дізнаємось вже після завершення сезону, але одне вже можна констатувати точно – найкращим бомбардиром сезону ЛЕБЛ став американський захисник латвійського «Вентспілса» Ішмаель Ель-Амін.

Так, ви не помилились: 25-річний баскетболіст – син легенди української Суперліги Халіда Ель-Аміна, який у 2000-х чимало пограв за «Азовмаш» та «Будівельник», здобувши два титули з командою з Маріуполя.

У сезоні ЛЕБЛ Іш набирав в середньому 20 очок за матч з якісною кидковою лінією – він реалізував рівно 50% двоочкових кидків, майже 43% триочкових і 86% штрафних. А його «Вентспілс» у підсумку став четвертою командою розіграшу: у півфіналі нав’язав боротьбу «Калеву» (програли серію з рахунком 1:2), а у близькому матчі за бронзу поступився ВЕФ з рахунком 76:84.

«Вентспілс» для молодшого Ель-Аміна – другий клуб у професійній кар’єрі. Розпочинав захисник у болгарському «Шумені», де мав навіть кращу статистику (24,2 очка в середньому за матч з 39-відсотковою реалізацією дальніх кидків), але ні за що серйозне не боровся – команда з ним виграла лише чотири зустрічі з 18.

Цьогоріч Іш показав, що може не лише заповнювати статистичний протокол, а й допомагати своїй команді перемагати («Вентспілс» покращив свій результат попереднього сезону ЛЕБЛ, де програв у чвертьфінальній серії естонському «Тарту»). Тож цілком імовірно, що наступний сезон він розпочне у більш конкурентному чемпіонаті.

Другим бомбардиром сезону ЛЕБЛ так і залишився український форвард Артем Ковальов – він пішов з естонського «Віймсі» ще до лютневої міжнародної паузи, однак ніхто, окрім Ель-Аміна, не зміг перекрити його показник у 18,3 очка в середньому за гру. А жодна з команд-призерок поточного розіграшу у першій десятці скорерів не представлена взагалі: захисник Джейзек Лотті з ВЕФ (14,3 очка) – 12-й, центровий «титанів» Тай Одіасе (13,6 очка) – 16-й, а найкращий бомбардир «Калева» Міккел Кірвес (рівно 13 очок) – 19-й.

Фото: estlatbl.com

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