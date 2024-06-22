Уявіть, лише один гравець з драфту НБА 2009-го досі виступає за команду, яка його обрала

Проте серед них є людина, яка всі ці 15 років залишається в команді, яка обрала його в 2009-му. Це – Стефен Каррі з «Голден Стейт».
Разом з «Ворріорз» Шеф чотири рази ставав чемпіоном та двічі MVP НБА.
Фото: AfroTech
Проте серед них є людина, яка всі ці 15 років залишається в команді, яка обрала його в 2009-му. Це – Стефен Каррі з «Голден Стейт».
Разом з «Ворріорз» Шеф чотири рази ставав чемпіоном та двічі MVP НБА.
Фото: AfroTech
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