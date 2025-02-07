ФИБА продлила отстранение россии и беларуси от международных соревнований

Действие бана продлится до следующего заседания центрального совета Международной федерации баскетбола

Международная федерация баскетбола (FIBA) в очередной раз продлила отстранение россии и беларуси от международных соревнований. Решение будет действовать до следующего заседания Центрального совета ФИБА.

ФИБА отстранила команды стран-агрессоров сразу после полномасштабного вторжения россиян в Украину. Федерация также отклонила заявку рф на проведение Евробаскета-2025. Позднее ФИБА регулярно продлевала это ограничение.

Исполком ФИБА не допустил сборные россии и беларуси к квалификации на Олимпиаду-2024 и Евробаскет-2025. Дисквалификация россиян действует на все соревнования под эгидой ФИБА, мужские и женские, в том числе — в баскетболе 3х3.

Рано утром 24 февраля 2022-го года россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война рф против Украины продолжается уже 1080-й день.

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