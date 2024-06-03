Мережу розірвала світлина 28-річного Аллена. Шутер «Фінікса» зараз точно не виглядає на свій вік

На початку червня легендарна студентська команда Дьюк поділилася світлинами з тренування. У гості до топпрограми NCAA завітали їхні колишні баскетболісти.

Серед них виявився і чинний стартер «Фінікса» Грейсон Аллен. Користувачі у мережі швидко висловили думку, що баскетболіст зовсім не виглядає на свій вік – 28 років. Чи то невдалі ракурси, чи то міжсезоння:

У останньому сезоні Аллен став ключовим гравцем «Фінікса». У середньому за матч Грейсон набирав 13,5 очки, 3,9 підбирання та три передачі.

Фото: dukembb / Bright Side Of The Sun

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