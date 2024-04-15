Защитник Днепра Закурдаев — MVP полуфиналов Суперлиги FAVBET

Максим стал главным героем противостояния с Черкасскими Мавпами

Защитник БК Днепр Максим Закурдаев признан MVP стадии 1/2 финала Суперлиги FAVBET-2023/24.

Закурдаев стал главным героем полуфинального противостояния с Черкасскими Мавпами, в среднем набирая 19,3 очка за игру. Он реализовал ключевые триочковые броски в концовке второго и третьего матчей серии.

В символическую пятерку полуфиналов Суперлиги FAVBET вошли:

Эрик Бун (Черкасские Мавпы) — 21.3 очка, 8.7 передачи, 4.3 подбора, 3.0 перехвата (РЭ 23.3) Максим Закурдаев (Днепр) — 19.3 очка, 3.3 передачи, 2.7 перехвата (РЭ 19.0) Алексей Соловьев (БК Ровно) — 18.0 очка, 3.5 подбора (РЭ 15.5) Станислав Тимофеенко (Днепр) — 20.0 очка, 9.0 подбор (РЕ 20.7) Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 20.3 очка, 9.3 подбора (РЕ 22.0)

Напомним, в полуфинальных сериях Ровно уверенно прошло Киев-Баскет, а Днепр в максимально драматичной манере вырвал победу над Черкасскими Мавпами.

Чемпионский титул Суперлиги FAVBET будет разыгран в матчах между Днепром (победителем регулярного сезона) и БК Ровно. Первый матч финальной серии состоится в Днепре 20 апреля, второй — в Ровно 24-го. Бронзовые медали разыграют Киев-Баскет и Черкасские Мавпы 19 и 23 апреля.

Как и на предыдущих стадиях, серии длятся до двух побед одной из команд. Если для определения сильнейшего двух матчей не хватит, будет назначен дополнительный поединок.

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