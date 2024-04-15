Ига Швёнтек: «Я все еще ищу свой стиль и открыта к разным вещам»

Польская теннисистка начала сотрудничество с косметическим и парфюмерным брендом «Lancôme». Французская компания впервые выбрала для себя амбасадора из мира спорта

О начале сотрудничества с известными брендом первая ракетка мира Ига Швётек рассказала в Instagram и в интервью польскому «Vogue».

«В подростковом возрасте мне подарили духи Idôle от Lancôme… Они мне очень понравились, и с тех пор у меня остались добрые чувства к этому бренду. Я даже не думала, что через несколько лет буду объявлять о сотрудничестве с таким бьюти-брендом, как этот И что я стану первой польской амбассадоркой бренда и первой спортсменкой среди амбассадоров, таких как Зендея или Джулия Робертс… Для меня это очень важно. Я рада, что благодаря этому партнерству смогу отпраздновать свою женственность, ведь как теннисистка, которая носит преимущественно спортивную одежду, я имею не так много возможностей для этого».

Швёнтек станет не просто лицом косметического бренда, но и присоединится к мировому социальному проекту «Lancôme» под названием «Напиши свое будущее». Эта инициатива борется с неравенством в образовании, сотрудничая с общественными объединениями в 25 странах мира. Польская часть проекта стартует в 2024 году и будет направлена на помощь молодым женщинам на старте их профессиональной деятельности.

«Есть ли у меня своя бьюти-рутина? Возможно, это не совсем что-то «для красоты», но я начинаю свой день с различных процедур, которые нужны моей команде и помогают определить уровень моей усталости и готовности к тренировкам. Это то, что я делаю, как только просыпаюсь. А косметика? У меня не так много времени на нее, поэтому я забочусь о самом необходимом: очищении, увлажнении кожи и защите от солнца и неблагоприятных погодных условий. Благодаря сотрудничеству с «Lancôme» я открываю для себя уход за кожей и тестирую разные продукты. Недавно, например, их новую сыворотку с SPF.

Я все еще ищу свой стиль и открыта к разным вещам. У меня есть любимые цвета, например, синий или фиолетовый, но это не значит, что меня невозможно убедить надеть женственное красное платье, как то, что я надела на церемонию WTA Finals в Мексике (кстати, платье очень подходило к местной культуре). Я ношу спортивную одежду и спортивные костюмы каждый день, поэтому люблю пользоваться каждой возможностью, чтобы чувствовать себя более привлекательной».

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