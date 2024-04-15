СК Днепр-1 на последних минутах потерял победу над Металлистом 1925 года в 24 туре УПЛ

СК Днепр-1 не удержал победу над харьковским Металлистом 1925 в игре 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме поединка по передаче Эдуарда Сарапия отличился Алексей Гуцуляк. Первая половина встречи была не богата опасными моментами.

А после перерыва Сергей Горбунов имел возможность удвоить счет, но не сумел переиграть вратаря харьковской команды Олега Мозиля. Через 5 минут уже Евгений Волынец продемонстрировал отличную реакцию, парировав мощный удар Дениса Гармаша. В компенсированные минуты поединка после подачи с угловой отметки Максим Имереков сравнял счет — 1:1. src=»/wp-content/uploads/2024/04/797651be3fdfaed9530fbee1f4655f58.jpg» alt=»СК Днепр-1 на последних минутах потерял победу над Металлистом 1925 в 24 туре УПЛ» />

СК Днепр-1 находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, имея 44 очка. Металлист 1925 года остался на 15 строчке. В следующем туре УПЛ, 21 апреля, СК Днепр-1 на выезде сыграет с Вересом. Металлист 1925 года на следующий день встретится с Оболонью.

Чемпионат Украины — УПЛ 24 тур, 15 апреля

Металлист 1925 — СК Днепр-1 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 19 Гуцуляк, 1:1 — 90+4 Имереков

Металлист 1925: Мозиль, Капинус , Фарина, Имереков, Жичиков, Габелок (к), Дмитренко, Юсов, Юрченко, Сидоров, Борячук (Оусу 73).

Днепр-1: Волынец, Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Пасич Мельченико 75), Очеретько (Танчик 81), Бабенко, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Гаджиев (Горбунов 39).

Предупреждение: Сарапий 54.

Накануне Шахтер в меньшинстве переиграл Ворсклу, Заря и одолела Черноморец, Полесье вырвало победу над Колосом, а ЛНС дома одолел Верес.

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