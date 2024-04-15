Баттон: Точно знаю, что талант у Сарджента есть

После четырёх этапов сезона Логан Сарджент занимает последнее место в личном зачёте, хотя один из них американский гонщик пропустил, поскольку в Австралии в Williams решили отдать его машину Алексу Элбону. Впрочем, ему тоже пока не удалось заработать очки при всей его репутации быстрого гонщика, которому обычно удаётся использовать для этого любые возможности.

Вновь, как и в прошлом году, звучат разговоры, что дальнейшая судьба Сарджента в Формуле 1 под вопросом. Однако Дженсон Баттон, выполняющий обязанности посла бренда Williams, вступился за Логана, уверяя, что талант к скорости у него есть.

«Для него это важный год, и однозначно, что он испытывает не меньший прессинг, чем во время дебютного сезона, – рассказал Баттон, принимая участие в американском подкасте SBNation. – Он уже провёл один полный сезон в Формуле 1, и у него было время подумать о своих сильных и слабых сторонах, о том, каким образом можно добиться улучшений, и как надо на всё это реагировать.

Талант у него есть. В молодёжных сериях он выступал вполне успешно, особенно в картинге, хотя там очень высока конкуренция. Когда я вижу гонщика, так здорово выступавшего в картинге, я точно знаю, что талант у него есть.

Но вопрос ещё и том, правильный ли у человека психологический настрой, ведь в конечном итоге любой спорт – это психологические игры. Кроме того, у него очень опытный и сильный напарник. Надо признать, что Логану приходится непросто, и ему нужно по максимуму выкладываться в каждой гонке. Но в этом вся суть Формулы 1. Если тебе не под силам бороться с лучшими, то для чего ты тогда выступаешь в этом чемпионате?..»

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