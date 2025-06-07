Первая гонка на MadRing пройдёт в сентябре 2026 года

Сегодня вечером Карлос Сайнс сядет за руль Williams FW45, чтобы провести показательные заезды на импровизированной трассе, проложенный по улицам мадридского района Барахас, примыкающими к комплексу IFEMA, вокруг которого строится трасса Формулы 1.

О том, что в испанской столице готовится такое гоночное шоу, мы рассказывали. В местной прессе называют это «моментом истины», хотя до первой гонки ещё больше года. По информации газеты Marca, промоутеры гонки в Мадриде хотят, чтобы в 2026 году она завершала европейскую часть сезона, т.е. прошла осенью в один из уик-эндов сентября.

А сегодня организаторы намерены впервые проверить, сколь высок уровень ожиданий мадридской публики, как много болельщиков соберётся на вечернее событие, и заодно будет предварительно протестирована транспортная доступность, поскольку к месту будущей трассы болельщикам предложено добираться только на метро и пригородных поездах. От центра Мадрида путь должен занять примерно 20 минут.

Поскольку мероприятие бесплатное, то можно ожидать, что народу будет немало: музыкально-развлекательная часть программы стартует в 17.00, на 18.00 запланирована пресс-конференция Карлоса Сайнса, а через 55 минут будет заведён двигатель на машине Williams образца 2023 года. Интерес прессы к событию велик, и телеканал DAZN будет вести его трансляцию.

Сооружение трассы длиной более пяти километров уже идёт, кольцо будет состоять из 20 поворотов, наиболее интересным из них должен стать профилированный La Peraltada, который уже называет своего рода визитной карточкой MadRing.

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