Боттас дебютирует в чемпионате мира по велогонкам

Сложно сказать, какие цели Валттери Боттас ставил перед собой в Формуле 1 на этот год, но, не боясь ошибиться, можно утверждать, что они, эти цели, пока не выполнены. Хотя позади уже 18 этапов, а на его счету по прежнему ноль очков.

Но спортивные интересы Валттери не исчерпываются одними только автогонками, ведь параллельно он участвует в соревнованиях по велоспорту, которые проходят в разных странах мира, причём их уровень становится всё серьёзнее.

Сегодня Боттас выйдет на старт гравийной велогонки, которая проходит в окрестностях бельгийского города Лёвен, и это уже этап чемпионата мира. Вот что он сообщил по этому поводу:

«В конце прошлого года я поставил перед собой небольшую дополнительную задачу: квалифицироваться для участия в чемпионате Gravel World Championships в своей возрастной группе. Каким-то образом благодаря стойкости финского характера (это качество у финнов называется sisu, причём Валттери написал это слово прописными буквами) мне это удалось.

И вот мы здесь! Скоро я стартую в 182-километровой гонке, которая пройдёт на сложнейшей трассе, и буду представлять Финляндию. Будет трудно, но я уже не могу этого дождаться! Мои цели? Хочу испытать себя. Хочу добраться до финиша, не развалившись по дороге. Но важнее всего другое: я хочу в полной мере получить удовольствие!»

То, что крутить педали доставляет Валттери удовольствие, причём не только на суше – давно известно. С физической подготовкой у него полный порядок, и это у него не отнять. А то, что он занимает последнее место в личном зачёте «по основному месту работы» – так это машина Sauber не едет. В отличие от велосипеда.

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