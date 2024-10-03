Бывшие инженеры Renault возмущены решением Alpine

С 1981 по 1999 год Бруно Мадюи отвечал за разработку моторов Renault F1. Известный инженер в интервью L’Equipe был возмущен решением компании прекратить работу над силовыми установками для Формулы 1.

Бруно Мадюи: «Я на 99% был в этом уверен. Решение приняли ещё в августе. Эта позорная и печальная страница в многолетней истории моторов из Вири, ставшая следствием десяти лет бесхозяйственности, удовлетворённости плохими результатами и работы только на одну команду.

Сегодня у нас нет аргументов, чтобы продолжать. Нам говорят, что двигатель 2026 года станет шагом вперёд, но мы не можем использовать это в качестве аргумента для продолжения работы. Сделанного за последние годы недостаточно. И в этом виноваты все.

Результаты – это единственное, что говорит о качестве вашей работы, если их нет, то становится всё хуже и хуже. Я был недоволен ситуацией год или два назад, но сейчас это агония.

У моторов Renault не было клиентов, с которыми можно было бы сравнивать результаты заводской команды. Нам следовало действовать смелее, а не ждать и довольствоваться низкими результатами. Каждый из нас должен был восстать внутри себя. Надеюсь, что сотрудники сохранят это место, ведь в мире автоспорта всё быстро меняется, но фундамент нашего здания уже сильно повреждён.

У меня много воспоминаний о том времени, когда я работал в Вири. Счастливых и грустных. Это были хорошие времена. Все мы шли к одной общей цели, нам было легко работать вместе. Каждый день мы чувствовали удовлетворение от осознания того, что сегодня мы будем сильнее, чем накануне. Но прошло время, и былая радость от работы ушла. Два года назад я сказал им, уходя: «Вы сломали игрушку».

Не только Мадюи разочарован решением Renault. С ним согласен уволенный в 2009-м бывший директор отдела двигателей Renault F1 Дени Шеврие.

Дени Шеврие: «В Alpine хотели сделать Формулу 1 дешёвой, поэтому не преуспели при переходе на гибридные силовые установки. Если в столь технологичном бизнесе вы не вкладываете ресурсы, то будете жить прошлым, пока мало-помалу ваш корабль теряет скорость. У нас был период успеха, менеджеры хотели добиться того же за меньшие деньги, но в среде технологического совершенства это невозможно.

Силовая установка стала жертвой заговора со стороны команды шасси, скрывавшей неспособность строить быстрые машины. Сравнивать было не с кем, другие команды не использовали моторы Renault, что очень опасно для производителя. А отдел шасси продолжал развлекаться со своими антикрыльями.

Этот двигатель – не лучший в Формуле 1, но принятое решение противоположно тому, которое должен принять босс, стремящийся к совершенству своей компании. Если в автоспорте и есть элемент, на который производитель должен полагаться больше всего для продвижения своих дорожных машин, то это двигатель».

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