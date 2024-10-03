Пекин. 14-я ракетка мира станет соперницей Стародубцевой в четвертом круге

На турнире WTA 1000 в Китае определилась соперница Юлии Стародубцевой

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Анна Калинская (-, 10) – Пэйтон Стёрнс (США) 3:6, 6:3, 3:1 отказ

Теннисистки сегодня доигрывали матч, который был прерван из-за дождя при счете 6:3, 2:3 в пользу американки. Сегодня, после продолжения поединка Стёрнс смогла выиграть лишь два гейма. При счете 1:2 в решающем сете она вызывала на корт врача из-за проблем с правой ногой и сыграв еще один гейм, приняла решение отказаться от продолжения матча.

Анна Калинская одержала 30-ю победу в сезоне и четвертый раз в этом году сыграет в 1/8 финала на турнирах WTA 1000. За выход в четвертьфинал она сыграет против украинки Юлии Стародубцевой.

Матч против 14-й ракетки мира Анны Калинской станет для Юлии Стародубцевой третьим против соперниц из топ-20. В начале года она в двух сетах проиграла Онс Жабер (№6) на Australian Open, а в конце августа в трех партиях уступила Виктории Азаренко (№20) на US Open.

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