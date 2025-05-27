Коко Гауфф – о том, что вышла на матч на Ролан Гаррос без ракеток: “Я виню в этом своего тренера”

Вторая ракетка мира Коко Гауфф пообщалась с журналистами после победы над Оливией Гадецки в первом круге Открытого чемпионата Франции



О забытых перед матчем ракетках

“Самое главное – это играть с ракеткой. Так что [после того, как я их нашла], я сделала первый шаг. После этого, наверное, я расслабленно вышла на корт, потому что это было так забавно. Я просто счастлива, что преодолела этот этап, и в следующий раз я буду помнить о своих ракетках.

Честно говоря, я думала, что моя команда положила ракетки в сумку. Моя сумка для корта была наполнена напитками, поэтому мне казалось, что она немало весит. А потом я вышла на корт и потянула первую молнию. Я подумала: «Ладно, никаких ракеток». Вторая молния… “О, Боже мой. Я вышла на корт без ракеток”. Я смеялась над Фрэнсисом Тиафо, когда с ним это случилось в Мадриде, но теперь я лучше промолчу. Я виню в этом своего тренера”.

О своей экипировке от New Balance, которая включает кожаную куртку

“Честно говоря, это все их идея. Я на самом деле не знала о ней. Я знала, какой будет форма, потому что, очевидно, я ее примеряла. Но они придумали для меня кожаную куртку, которую я увидела на этой неделе. Я подумала: «Ого, это круто». Я рассказала им, что всегда хотела добавить изюминку в те наряды, в которых я выхожу, потому что мне кажется можно многое сделать именно не с игровой формой. Мы говорили и о кожаной куртке, и о других вещах, но не так, мол, да, мы действительно это сделаем. Поэтому я была приятно удивлена. Думаю, что это круто. Я чувствую, что это соответствует парижской атмосфере, и это позволяет мне чувствовать себя чрезвычайно сильной, выходя на корт”.

О ночном слоте матчей, в который организаторы ставят только мужские матчи

“Думаю, это уникальная история, потому что в ночную сессию, в 20:15, есть всего один матч. Большинство турниров имеют два матча, один из которых начинается где-то в 7 вечера, а второй – позже. Если мы говорим о том, что организаторы не ставят на это время женские матчи… Докажите мне, если я ошибаюсь, но я, честно говоря, не думаю, что какая-то теннисистка захочет играть после 20:15. Не знаю, что думают другие девушки, но я думаю, что большинство хотели бы играть до этого.

Возможно, есть шанс поставить кого-то на 6:30 или 7:00 вечера, но если первый стартует в 8:15… Я уверена, что большинство девушек не хотели бы играть после мужского матча и продолжать в 11:00 или 12:00 ночи. Я думаю, что все зависит от самих турниров. Для этого турнира, кажется, это то, чего они хотят. Я бы могла пожаловаться, но я просто считаю, что это дело самих организаторов”.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Коко Гауфф сыграет против прошлогодней чемпионки юниорского Ролан Гаррос Терезы Валентовой из Чехии, которая преодолела в Париже квалификации и победила в первом круге француженку Хлою Паке.



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