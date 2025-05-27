Баррикелло: Льюис уже почувствовал прессинг в Ferrari

Рубенс Баррикелло, шесть сезонов выступавший за команду Ferrari, считает, что Льюис Хэмилтон уже на собственном опыте понял, под каким прессингом приходится работать гонщикам Скудерии.

Рубенс Баррикелло: «Я могу сказать по своему опыту, что с точки зрения психологических нагрузок выступать за Ferrari было тяжелее, чем за любую другую команду. Это связано с тем, что вас поддерживают настоящие фанатики, из-за которых вы постоянно чувствуете прессинг.

Льюис уже почувствовал этот прессинг, поскольку все наблюдают за каждым его шагом, ведь все знают, кто такой сэр Льюис. В Италии прессинг огромный, и чтобы справиться с ним, необходима сильная психологическая устойчивость.

Когда я сейчас приезжаю во Фьорано, чтобы пообедать в ресторане «Монтано», в котором я провёл шесть лет своей жизни, меня узнают и относятся ко мне так, словно я только вчера выступал за Ferrari. А теперь представьте, каково действующим гонщикам Ferrari. Прессинг на них идёт снаружи, но на базе вы работаете с потрясающими людьми, и там созданы отличные условия».

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