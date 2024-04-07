Цунода: Одним из лучших моментов стал пит-стоп

В Сузуке Юки Цунода второй раз в сезоне заработал очки, а Даниэль Риккардо сошёл с дистанции после аварии на первом круге…

Юки Цунода (10-й): «Я чувствую облегчение. Было обидно потерять несколько позиций на первом старте, но на втором я смог отыграться. Одним из лучших моментов стал пит-стоп. Наши механики сработали фантастически быстро, что позволило мне отыграть две позиции! Без этого было бы гораздо сложнее заработать очки.

Я рад, что смог финишировать в десятке на глазах японских болельщиков. Я счастлив. В гонке я чувствовал себя уверенно. Мы уступали в скорости на прямой, но имели небольшое преимущество в эсках, где важна прижимная сила – это помогло мне совершить пару хороших обгонов.

Я доволен тем, как работал с резиной. С этой точки зрения сегодняшняя гонка была одной из лучших.

Свою карьеру я начинал в Японии и рад, что смог заработать очки на домашней трассе. Большое спасибо всем сотрудникам Honda, Red Bull и Visa Cash App RB, которые поддерживали меня на протяжении этого пути. Есть ощущение, что сегодня я финишировал не десятым, а первым!»

Даниэль Риккардо (сход): «Вчера мы скорректировали настройки, и я с оптимизмом ждал гонку. В такой ситуации сход на первом круге – худшее, что может произойти, ведь у вас нет возможности что-то изменить. К счастью, после некоторых проверок врачи подтвердили, что мы с Алексом не получили травм.

Старт получился неудачным, мы с Юки начинали гонку на Medium, и нам было очень непросто бороться с теми, кто стартовал на Soft. Во втором повороте ситуация стабилизировалась, но я чувствовал, что машина скользит, а затем увидел на внешнем радиусе машину Aston Martin. Я следил за ней, но когда готовился войти в третий поворот, Алекс Элбон оказался рядом – я его не видел, и наши машины коснулись.

Такое порой случается в гонках и является их частью. Здесь никто не виноват, просто была огромная разница в сцеплении с трассой. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к Гран При Китая».

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