Пушич: Травма Эгиналда – большая неприятность для Шахтера

В завершающем матче воскресенья 23 тура УПЛ Шахтер одержал победу над Рухом (3:1), однако в лагере лидера чемпионата Украины не только довольны игрой, но и встревожены последними событиями.

Об этом главный тренер «горняков» Марино Пушич рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Чемпиона Соломии Романчук.

— Как самочувствие в Эгиналду, насколько все серьезно?

< — это для нас неприятность. Никто не ожидал, что он получит травму. В течение двух последних недель он хорошо тренировался, набирал форму и последний матч играл. Но это футбол, так случается. Завтра будет медицинское обследование, будем уже знать, какая травма.

— Очень мощно Шахтер начал в атаке. Была ли это тренерская установка забить быстрый мяч? Насколько два первых гола решили команде игру в атаке?

— Я согласен с вами, что мы начали очень активно. Где-то 20-25 минут мы играли отлично, атаковали, что привело к двум забитым головам. Но не нужно забывать, что мы играли против достаточно серьезного соперника. Возможно, они перехватили инициативу, но мы сыграли очень организованно и стабильно. У них не было таких моментов, кроме того, когда они убили. Но гол получился действительно фантастическим. Во втором тайме, возможно, показалось, что нам очень легко давались атаки, но это не так. Соперник мешал и свою контригру делал, но мы в атаке играли так, как и планировали.

Раньше стало известно, что Шахтер вот-вот договорится с немецким Шальке.

champion.com.ua