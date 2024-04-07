Ровно разгромило Киев-Баскет в первом матче полуфинальной серии Суперлиги FAVBET

Ответный поединок состоится в Киеве 11 апреля

БК Ровно с разгромным счетом выиграл первый матч полуфинальной серии Суперлиги FAVBET у Киев-Баскета — 77:43.

Видимость интриги еще сохранялась в первой четверти, но в дальнейшем хозяева не оставляли соперникам шансов и с каждой минутой увеличивали гандикап. В итоге Ровно сумело выиграть у киевлян каждый из десятиминутных отрезков.

Лучшим игроком встречи стал Дмитрий Тимощук, который начинал игру в запасе. На счету капитана БК Ровно — 14 очков, четыре подбора и два перехвата.

Второй поединок полуфинальной серии состоится в Киеве в четверг, 11 апреля. Начало — в 19:00.

Вторую полуфинальную пару составили Днепр и Черкасские Мавпы. Напомним, Мавпы добыли сенсационную выездную победу над чемпионом регулярного сезона в первой встрече.

Суперлига FAVBET-2023/24. Плей-офф. Полуфинал. 1-й матч

БК Ровно — Киев-Баскет — 77:43 (17:10, 21:9, 17:11, 22:13)

Счет в серии — 1:0

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