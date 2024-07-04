22 російські спортивні федерації включили до складу окуповані території України – а міжнародним байдуже

Tribuna.com встановила, що щонайменше 22 російські федерації з різних видів спорту разом з Олімпійським комітетом Росії включили до свого складу «підрозділи», «представництва» чи аналогічні структурні елементи з окупованих територій України. Які саме, ми детально розпишемо нижче, поки ж пояснимо, як український спорт міг би використати це на свою користь.

Чому це важливо

Бо це пряме порушення Олімпійської хартії, яка регламентує у пункті 5 статті 28, що зона юрисдикції будь-якого національного олімпійського комітету повинна збігатися з кордонами країни.

Подібне положення зазвичай міститься і в установчих документах міжнародних федерацій, як, наприклад, в пункті l статті 3 Статуту Міжнародної федерації тенісу, який допускає у членство, зокрема, і колонії:

«На одну країну чи територію може бути лише один член [ITF], якщо інше не встановлено резолюцією Ради, прийнятою двома третинами голосів».

Про всяк випадок також нагадаємо, що ООН визнає територію України у межах кордонів 1991 року, що затверджено, зокрема, резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року.

Як з цим боротися

З 22 російських федерацій-окупанток (включно з Олімпійським комітетом Росії) членство у міжнародних призупинено лише пʼятьом. Інші 17 – продовжують бути повноправними членами міжнародних установ у своїх видах спорту, нехай і з обмеженнями щодо використання прапорів чи залученості атлетів (як у командних видах). Про них з прикладами – нижче окремий блок.

Головними субʼєктами, які мали б найбільш активно виправляти цю тенденцію і вживати усіх заходів щодо цього, є українські федерації у цих видах спорту. Вони – по-перше, головні жертви у цій історії (це на їхню територіальну сферу діяльності в кожному окремому випадку зазіхають російські «колеги»), по-друге – за здоровим глуздом повинні представляти інтереси України у своєму виді спорту.

Однак, судячи зі статистики вище, українські спортивні федерації у цих видах спорту – здебільшого доволі аморфні. Зійшлися на тому, що МОК у 2022-му відсторонив російських атлетів, побідкалися і розвели руками, коли за рік після того повернув їх у нейтральному статусі, – і все. А росіяни, які прямо зараз віджимають їхні території, мають рівні з ними права, закріплені статутами міжнародних федерацій.

Окрім того, до процесу і його координації мають долучатися і Міністерство молоді і спорту з НОК України – щонайменше на рівні юридичних, медійних та інших консультацій. Українські федерації прямо зараз інституційно слабкі та іноді, припускаємо, не мають ресурсу на активну боротьбу, навіть коли хочуть – тож підтримка «згори» зайвою не буде. Тим паче, що НОК вже має у своєму досвіді успішний кейс призупинення членства Олімпійського комітету Росії в МОК.

Вони якраз один з прикладів того, як ця процедура може відбуватися – підходів може бути кілька. Пояснимо їх на успішних кейсах призупинень.

Успішні кейси

1. Призупинили членство ОКР у Міжнародному олімпійському комітеті – у жовтні, незадовго після того, як росіяни включили до свого складу регіональні організації окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, МОК призупинив його членство. Це рішення прийняв Виконавчий комітет МОК – за зверненням президента НОК України Вадима Гутцайта.

Унаслідок цього, ОКР на час дії рішення більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет як це визначено Олімпійською хартією (тобто, РФ зараз не представлена в Олімпійському русі і не бере в ньому участі, окрім представництва «індивідуальних нейтральних» атлетів), і не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху.

2. ФІДЕ, шахова федерація, не прагнула нічого робити, аж поки тренер Магнуса Карлсена Пітер Гейне Нільсен з українським гросмейстером Андрієм Баришпольцем за підтримки Федерації шахів України не подали скаргу в етичну комісію асоціації – зокрема, і про визнання Федерацією шахів Росії окупації українських територій. У результаті ФШР відсторонили від членства у ФІДЕ на два роки.

Прямо зараз ФШР визнає власною структурною одиницею організацію у Криму.

3. Всесвітня федерація бадмінтону призупинила членство Федерації бадмінтону Росії у квітні 2024 року під час щорічних загальних зборів BWF – шляхом загального голосування членів. Це допомогло організації затвердити прийняте власною Радою ще у листопаді 2023-го рішення.

Президент української федерації Олексій Дніпров пояснював, як вдалося досягти цього результату. Буквально інструкція до роботи:

«Це рішення — результат спільної багатомісячної роботи НОК, федерації, міністерства та наших міжнародних партнерів. Ми писали листи з доказами та аргументованими поясненнями, проводили зустрічі, залучали всіх, хто підтримував нашу позицію, боролися за право виступати на міжнародних майданчиках, уважно слідкували за позицією опонентів і використовували її на свою користь. Врешті нас почули».

Федерація бадмінтону Росії має у своєму складі регіональні підрозділи у Криму та Севастополі.

4. Окрім того, варто згадати і фехтування – там росіян не відсторонили, однак Федерація фехтування України вже дотягнула це рішення до Конгресу FIE – не вистачило 21 голосу. Після того українська федерація подала апеляцію в CAS – тобто, робота ведеться.

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Ще дві міжнародні федерації призупинили членство російських безвідносно окупації територій – а за розпочате Росією повномасштабне вторгнення в Україну.

Зараз до складу ФТР входять регіональні федерації Криму і Севастополя.

Аналогічно вчинили і у ФІБА, баскетбольній федерації – відсторонили «за війну». Російська федерація баскетболу вважає Крим і Севастополь «своїми».

У яких ще видах спорту РФ окупувала території України

Більшість міжнародних федерацій, утім, не бачать (чи не хочуть бачити?) порушення Росією принципів Олімпійської хартії.

Далі – список видів спорту та регіонів, які в них окупувала Росія. Зі скриншотами з офіційних сайтів федерацій, звісно ж.

Автомобільний спорт: Крим, Севастополь

Велоспорт: Крим, Севастополь

Волейбол: Донецька, Луганська, Запорізька області, Крим, Севастополь

Дзюдо: Крим, Севастополь

Керлінг: Крим, Севастополь

Кінний спорт: Крим

Настільний теніс: Донецька область, Крим, Севастополь (на карті також зображають Луганську, Херсонську та Запорізьку області як частини РФ)

Паверліфтинг: Донецька, Запорізька, Луганська, Херсонська області, Крим, Севастополь

Плавання: Крим, Севастополь

Регбі: Крим, Севастополь

Скелелазіння: Донецька, Луганська області, Крим, Севастополь

Спортивна гімнастика: Донецька, Луганська області, Крим

Стрибки у воду: Севастополь

Тріатлон: Севастополь

Тхеквондо: Крим, Севастополь

Фехтування: Донецька, Луганська області, Крим, Севастополь

Фігурне катання: Крим

Фото: Матвій Бідний,

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