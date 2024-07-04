Овечкин одобрил обновление состава в «Вашингтоне»

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан получил одобрение от российского нападающего команды Александра Овечкина по поводу работы по обновлению состава. Как сообщает ESPN, россиянин отправил генменеджеру смайлик с большим пальцем вверх после подписания форварда Пьера-Люка Дюбуа.

Также Маклеллан благодаря еще двум обменам заполучил в «Кэпиталз» вратаря Логана Томпсона и защитника Джейкоба Чикрана. С рынка свободных агентов клуб забрал Мэтта Роя, Брэндона Дюхэйма и Тейлора Рэддиша.

«Я буду очень ценить время на льду с Овечкиным и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха. Это лучший бомбардир всех времен, поэтому возможность сыграть с Алексом будет особенным событием», — отметил Чикран после перехода.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы. По этому показателю он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остался 41 гол.

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