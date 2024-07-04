Эллисон назвал победу Расселла «рождественским подарком»

Джеймс Эллисон, технический директор команды Mercedes, прокомментировал главные итоги Гран При Австрии, завершившегося победой Джорджа Расселла, а также рассказал о подготовке к домашней гонке в Сильверстоуне.

Джеймс Эллисон: «Победа в Австрии нас очень порадовала, ведь это был скорее рождественский подарок, чем традиционная победа, когда ваша машина первой пересекает линию финиша благодаря превосходству в скорости. Но этот успех стал отличной наградой всей команде за её упорный труд.

Мы постепенно поднимались на более высокие позиции и смогли оказаться в нужном месте, чтобы воспользоваться ситуацией, когда два лидера выбыли из борьбы за победу. Мы ещё не вышли на тот уровень, на каком хотим быть, но столь высокий результат доставил всем огромное удовольствие.

Причём после спринта и квалификации мы внесли в настройки лишь весьма незначительные изменения, несколько скорректировав углы атаки крыльев, стараясь оптимизировать баланс машины…

Если я скажу, что на последних круга гонки мы нервничали, это не передаст всю степень наших переживаний. Мы полагали, что Джордж ехал в темпе, достаточном для победы, но также знали, что и Оскар Пиастри способен показать хорошую скорость.

Кроме того, мы видели, что Джордж на жёстких шинах в начале того отрезка особым темпом не отличался, и не знали, с чем это связано: он выжидал, берёг резину, чтобы атаковать ближе к финишу, или это было всё, на что он способен? Мы даже пытались выяснить это у него за круг до того, как Ферстаппен и Норрис столкнулись.

Когда они открыли Джорджу дорогу к победе, и он вышел в лидеры, то позади него ехал Пиастри, этот возмутитель спокойствия, который на нескольких кругах показал впечатляющий темп. К счастью, Джордж тоже смог прибавить и довести гонку до победы. Только когда он пересёк линию финиша, мы почувствовали настоящее облегчение!»

Льюис Хэмилтон занял в Австрии 4-е место, но на скорости машины семикратного чемпиона мира сказывалось то, что его W15 была повреждена.

«Повреждения, полученные машиной Льюиса, привели к существенному снижению эффективности, – пояснил Эллисон. – Это произошло из-за того, что он проехал по гравийной обочине – на Red Bull Ring такое запросто может случиться, для этого достаточно выйти из поворота чуть шире, всего на полколеса.

Гравий, вылетет из под колеса со скоростью пули, и такие камешки пробили боковой понтон, повредив и корпусные детали, и края днища. Потери темпа были эквивалентны 0,2 секунды на круге, а при такой плотности результатов, как сейчас, это сразу чувствуется. Ничего удивительного, что Льюис уже не мог ехать в том же темпе, что и Джордж.

При этом он вполне достойно справился со свой задачей, сохранял собранность и в итоге финишировал четвёртым».

Конечно, Эллисон поделился ожиданиями, связанными с домашней гонкой в Сильверстоуне: «На автодроме будет вся наша команда, на трибунах будут сотрудники, которые обычно трудятся на базе, и это здорово, ведь они станут самыми страстными нашими болельщиками. Кстати, многие из них ещё не разу не бывали на Гран При и впервые увидят наши машины на этой классической трассе.

В Сильверстоуне техника проходит настоящую проверку, и будет интересно посмотреть, сможем ли мы продолжить прогресс, который в последнее время демонстрируем на нескольких гонках подряд. Сможем ли мы сократить отставание от машин тех двух команд, которые пока нас на пару десятых опережают? Также надо проверить, насколько эффективно будут работать те небольшие новинки, которые мы представим в Сильверстоуне».

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