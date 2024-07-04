Які купувати 3 нові комбо карти в Hamster Kombat 4 та 5 липня ВІДЕО інструкція

4 липня 2024 року у грі Hamster Kombat були представлені нові комбо-карти, які забезпечують гравцям ексклюзивні бонуси в розмірі 5 000 000 монет. Ці карти оновлюються щоденно, додаючи нові елементи в стратегію і планування гри.

Комбінації карт на 4-5 липня

На 4 липня в Hamster Kombat активні наступні комбінації карт:

Карта №1: Riyadh Masters 2024 у вкладці Specials Карта №2: CX Hub Istanbul у вкладці Specials Карта №3: UX and UI team у вкладці PR & Team

ВІДЕО інструкція

Способи отримання бонусів з комбо-карт

Сьогодні, 4 липня з 15:00 та до 15:00 5 липня за київським часом були випущені нові комбо-карти в Hamster Kombat. Використовуючи ці карти, гравці можуть заробити 5 мільйонів ігрових монет. Не пропустіть шанс збільшити свій ігровий бюджет! Для цього потрібно придбати перелічені вище карти, і бонусні 5 000 000 монет будуть зараховані на ваш рахунок.

Нещодавно стало відомо, що Премаркет токенів HMSTR відбудеться на біржі KUCOIN.

Бонус для нових гравців

Новачки в Hamster Kombat можуть отримати бонус у розмірі 25 000 монет. Це чудовий стартовий капітал для швидкої адаптації в грі та початку отримання задоволення від ігрового процесу.

Особливості комбо-карт

Комбо-карти є ключовою особливістю гри Hamster Kombat. Кожна карта має унікальні властивості, які можуть радикально змінити хід гри, надаючи гравцям значні переваги. Щоденне оновлення карт вимагає від гравців тактичного мислення та продуманого планування, роблячи гру більш захопливою та динамічною.

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Майбутнє Hamster Kombat продовжує швидко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується лістинг токенів HMSTR. Деякі біржі, які можуть включити токени «Хом’яка» у свій лістинг:

KUCOIN — перспективна біржа, де відбудеться Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE — заслужила популярність завдяки своїй надійності та зручному функціоналу, який припав до вподоби багатьом;

OKX — платформа, що поєднує всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;

ByBit — залучила широкий спектр користувачів та впровадила новітні технології, завдяки чому трейдери отримали значні прибутки від угод;

BingX — ця платформа заслужила увагу завдяки своїй надійності та зручності використання;

GateIO — підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Ігри, які можуть зацікавити користувачів Hamster Kombat

Також варто звернути увагу на інші перспективні проекти, які можуть стати популярними криптовалютами в майбутньому:

Приєднуйтесь до Hamster Kombat, слідкуйте за оновленнями та починайте перемагати вже сьогодні!