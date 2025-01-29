Херберт: Тактика запугивания Макса больше не сработает

Бывший гонщик Формулы 1, приглашённый стюард FIA Джонни Херберт считает что агрессивная «тактика запугивания» Макса Ферстаппена в адрес соперников больше не сработает.

Джонни Херберт: «В прошлом году было интересно наблюдать, как Ферстаппен продолжает играть в эту игру, запугивая соперников комментариями, которые он отпускал в адрес каждого гонщика. Но они взбунтовались и дали отпор – «восстание» возглавил Джордж Расселл.

В нашем спорте важно, чтобы кто-то помогал вам защищать свои интересы, мог выступить против другого гонщика из-за его комментариев о произошедшем на трассе. Гонщики должны уважать друг друга, быть едины – и мы видим это единство, когда кто-то встаёт и говорит: «Нет, это неправильно», как это сделал Расселл.

Теперь это их сильная сторона, ведь как бы Ферстаппен ни хотел всех запугать, возникает вопрос: а что, если другой гонщик решит напугать его в конкретном повороте? На конкретном круге? В конкретный момент чемпионата?

Ферстаппен уверен в себе и всё контролирует, но Ландо Норрис видит, как действуют остальные, когда противостоят Максу, и делает выводы».

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