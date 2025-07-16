Слухи: Каллениус дал добро на контракт с Максом

По слухам, глава Mercedes-Benz Group Ола Каллениус дал добро на подписание контракта с Максом Ферстаппеном, который может обойтись в 120 миллионов евро.

Итальянская La Gazzetta dello Sport утверждает, что переговоры должны быть завершены до конца августа, а заявление прозвучит сразу после летнего перерыва.

Если контракт будет подписан, он станет началом цепочки переходов. По информации AMuS, Джордж Расселл возглавляет список возможных преемников Ферстаппена в Red Bull Racing, если в Mercedes не продлят с ним контракт. Если же британец останется в Mercedes, в Red Bull предложат контракт Серхио Пересу, Алексу Элбону или Пьеру Гасли.

Юки Цунода вряд ли сохранит место второго пилота Red Bull Racing после окончания сезона, его может заменить Айзек Хаджар, а напарником Лиама Лоусона в Racing Bulls станет Арвид Линдблад. Впрочем, всё это произойдёт уже после того, как решится вопрос с контрактом Ферстаппена.

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