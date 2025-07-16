Усик дал обещание Дюбуа на бой-реванш

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO украинец Александр Усик высказался о реванше с британским супертяжеловесом Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа это молодой боксер, он опасен. У него хорошие навыки и отличный удар. Мне нужно быть осторожным в этом бою. Но я хорошо готов к этому бою.

Нокаутирую ли я его снова? Послушайте, я всегда готовлюсь к бою на 12 раундов, но если у меня появится возможность, то да, я его остановлю», – сказал Усик.

Напомним, что реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua