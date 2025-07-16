Звезда Реала может покинуть команду в качестве свободного агента в 2027 году

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор все еще не продлил контракт с "королевским клубом".

По информации издания Madrid-Barcelona, футболист готов покинуть команду на правах свободного агента в 2027 году.

Поэтому, если руководство "Реала" не выполнит требования Винисиуса по новому контракту, игрок будет отклонять все трансферные предложения до окончания своего текущего договора. Таким образом, в 2027 году он сможет бесплатно покинуть клуб, оставив "Реал" без ничего.

Добавим, что Винисиус в прошлом сезоне сыграл 58 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 19 ассистов.

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