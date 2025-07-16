Экс-пятая ракетка мира объявила о завершении карьеры в конце этого месяца

Эжени Бушар свой последний матч в сыграет на домашних соревнованиях



Канадская теннисистка сообщила, что завершит профессиональную карьеру на турнире WTA 1000 в Монреале, который пройдет 27 июля – 7 августа.

Бушар за время выступлений в Туре выиграла один одиночный титул (WTA 250 Нюрнберг-2014) и один в парном разряде (WTA 250 Окленд-2019). Также в 2014 году канадка смогла дойти до финала на Уимблдоне и под конец сезона поднялась на пятое место мирового рейтинга.

За последние несколько лет 31-летняя теннисистка практически не принимала участие в турнирах, посколько в 2023 году она начала играть в пиклбол.



btu.org.ua