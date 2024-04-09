Хьюстон. Шелтон впервые дошел до финала на грунте и сыграет за титул против действующего чемпиона Тиафо

На турнире АТР 250 в Хьюстоне определились участники решающего матча

Хьюстон, США • 1-7 апреля • грунт • $742,350

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Бен Шелтон (США, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) 6:7(4), 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лучано Дардери (Италия) 6:2, 7:6(2)

Бен Шелтон второй раз в карьере сыграет на турнире АТР и впервые будет бороться за титул на грунте. До турнира в Хьюстоне американец выиграл лишь два матча на этом покрытии и проиграл пять матчей подряд. Отметим, что Томас Мартин Этчеверри, которого победил Шелтон, в прошлом году сыграл в Хьюстоне в финале.

Действующий чемпион турнира Фрэнсис Тиафо восьмой раз сыграет в финале турнира АТР и попробует выиграть свой четвертый титул (второй на грунте). Победная серия американца на турнире в Хьюстоне теперь составляет семь матчей.

Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо второй раз сыграют друг с другом. Шелтон одержал победу в их прошлогоднем поединке на Открытом чемпионате США.

btu.org.ua