Бен Шелтон: “Быть в финале грунтового турнира уровня ATP 500 в Европе – это нечто особенное”

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал свой выход в финал на турнире на BMW Open в Мюнхене



В субботу 22-летний Бен Шелтон в напряженном полуфинальном матче одолел аргентинца Франсиско Серундоло.

Несмотря на ранний брейк в решающем сете, Шелтон смог переломить ход встречи и стал первым американцем со времен Андре Агасси (победитель ATP Masters 1000 в Риме 2002 года), кому удалось выйти в финал грунтового турнира уровня выше ATP 250.

«Это большая победа для меня», – прокомментировал Шелтон, который улучшил счет личных встреч с Серундоло до 2-0.

«Победить на грунте такого соперника придает мне уверенности. Быть в финале грунтового турнира уровня ATP 500 в Европе – это нечто особенное. Я показываю хороший теннис, обожаю атмосферу в Мюнхене и завтра буду биться за титул».

«Я просто наслаждаюсь игрой и стараюсь бороться – именно этого мне не хватало на прошлой неделе в Монте-Карло», – признался теннисист, который теперь имеет баланс 14-12 на грунте.

«На этом покрытии не все бывает гладко. Чаще проигрываешь гейм на своей подаче, но и сам имеешь больше шансов сделать брейк. Важно уметь преодолевать трудности и адаптироваться – именно это и делает игрока хорошим на грунте. Я стараюсь учиться каждый день», – подытожил Шелтон.

Сегодня, в финальном поединке соревнований в Мюнхене, Бен Шелтон сыграет против третьей ракетки мира и лидера посева Александра Зверева.



btu.org.ua