Мадрид. “Нейтральная” Потапова сыграет против Костюк в четвертом круге

На турнире WTA 1000 в Испании определилась следующая соперница украинки



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (-) – София Кенин (США, 32) 3:6, 6:4, 7:6(5)

Потапова сравняла счет в личных встречах с Кенин (1-1) и впервые вышла в четвертый круг турнира в Мадриде.

Ее следующей соперницей будет Марта Костюк. Украинка потерпела два поражения в их противостояниях, однако выиграла в предыдущей встрече, которая состоялась в прошлом сезоне в Индиан-Уэллс.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua