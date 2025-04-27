ШАФАРЕНКО: «Удивляет, что британцы не проводили контрольных матчей»

XSport. Олег Шафаренко

Тренер сборной Украины по хоккею Олег Шафаренко отметил, что британцы не проводили контрольных матчей перед ЧМ-2025:

«Очень удивляет, что британцы сейчас не играли контрольные матчи, мы не можем их посмотреть. Но мы видели их игры в элите, поэтому готовимся к такой команде. Они сильные, у них много канадцев, они с удовольствием едут в эту страну, зарабатывают большие деньги, играют в сильном чемпионате. Это канадский хоккей, очень много бросков, хорошее большинство у них. Но здесь слабых сборных не будет».

Главный тренер сборной Великобритании Питер Рассел поделился ожиданиями перед матчем ЧМ-2025 против Украины:

«Мы не играли матчей с момента олимпийской квалификации в Дании. Посмотрим, возможно это сработает, возможно нет. Сезон был долгим, а мы активно поработали. У нас сейчас молодая команда, я не хочу на них давить, мы просто движемся вперед, игра за игрой.

Мы видели все контрольные матчи Украины. Видно, что команда хорошо поработала, будет интересная игра между нами. Я не думаю, что ваша команда самая слабая в дивизионе, потому что только в прошлом году поднялась сюда. Если у команды есть хорошая дисциплина на льду, если она использует свои шансы, то от таких соперников можно ожидать сюрпризов. Мы уважаем всех наших оппонентов».

Матч Великобритании и Украины в Дивизионе IA ЧМ-2025 состоится в румынском городе Сфынту-Георге 27 апреля в 16:00 по Киеву.

Украина – Великобритания. Текстовая трансляция матча

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