Арсенал предложил ключевому игроку продления контракта

Лондонский "Арсенал" обратился с предложением к полузащитнику команды Томаса Парти по продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка завершается через два месяца. “Канониры” хотят заключить новую на до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

"Арсенал" купил Парти в октябре 2020 года у "Атлетико" за 50 миллионов евро. С тех пор стороны ни разу не продлевали контракт.

В текущем сезоне игрок провел 47 матчей во всех турнирах. Основными его позициями были опорный полузащитник и правый защитник.

Аналитический портал Transermarkt оценивает 31-летнего гонца в 15 млн евро.

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