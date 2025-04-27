Днепр уверенно обыграл Киев-Баскет в первом матче финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Команда Владимира Коваля имела 18 очков преимущества уже по итогам стартовой четверти

Днепр на домашней площадке обыграл Киев-Баскет (89:70) в первом матче финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25.

Подопечные Владимира Коваля уверенно провели стартовую четверть, по итогам которой имели преимущество в 18 очков.

По итогам второй десятиминутки киевлянам удалось сократить свое отставание до 14 баллов, а по итогам третьей — до 10-ти. Невзирая на это, Днепр не позволил полноценно вернуть интригу, убедительно проведя последнюю четверть.

Лучшими по результативности стали Максим Закурдаев из Днепра и форвард Киев-Баскета Денис Клевзуник, каждый из которых набрал по 18 очков. Один из лидеров днепрян, Владимир Конев, был близок к трипл-даблу, завершив встречу с показателями в 17 очков, 9 подборов и 8 передач.

Второй поединок финальной серии состоится на площадке Киев-Баскета в среду, 30 апреля.

Суперлига FAVBET-2024/25. Финальная серия. Первый матч

БК Днепр — Киев-Баскет 89:70 (34:16, 17:21, 12:16, 26:17)

Днепр: Закурдаев 18 + 5 передач, Конев 17 + 9 подборов + 8 передач, Тимофеенко 14 + 5 подборов, Загреба 13, Горобченко 12 — 5 потерь — старт; Бондарчук 5, Сорочан 4, Дубоненко 3, Сыпало 3, Лещина 0, Попов 0

Киев-Баскет: Клевзуник 18, Сушкин 15 + 5 передач — 5 потерь, Буренко 11 + 8 передач, Сандул 10 + 11 подборов, Зайцев 10 + 5 подборов — старт; Сафонов 3, Когут 2, Смитюх 1, Карпюк 0, Бур 0, Кобылинский 0, Маярчук 0

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