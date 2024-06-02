Перехід Кіліана Мбаппе в «Реал» порівняли з переходом суперзірки НБА в топовий клуб

Другого червня інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Кіліан Мбаппе підписав контракт з «Реалом».

Фани в мережі порівняли перехід Мбаппе з легендарним переходом Кевіна Дюрента в «Голден Стейт» в 2016 році. Тоді Кей-Ді перейшов вже в чемпіонську команду, яка взяла титул в 2015 році та програла у фіналі НБА «Клівленду» у семи матчах у 2016-ому. З Дюрентом «ГСВ» перемогли у чемпіонаті в 2017 та у 2018 роках.

Вчора «Реал» виграв Лігу чемпіонів, це його 15-та перемога у турнірі.

Фото відразу ж завірусилося в мережі та стала мемом.

Фото: CNN

ua.tribuna.com