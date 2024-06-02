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Баскетбол

Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Анчелотті приводив до перемоги в ЛЧ двічі «Мілан» (2002/03, 2006/07) та тричі «Реал» (2013/14, 2021/22, 2023/24). Це робить Карло рекордсменом серед тренерів за кількістю перемог в турнірі. Таких у нього на дві більше, ніж у найближчих переслідувачів, Пепа Гвардіоли та Зінедіна Зідана, які тричі брали трофей (стільки ж у Боба Пейслі, але легенду «Ліверпуля» переслідувачем уже не назвати).

Це робить італійця найвеличнішим тренером у клубному футболі. Поряд з ним просто нікого поставити. І це виводить Анчелотті на інший рівень, де його досягнення вартує порівняти зі здобутками тренерів-рекордсменів у інших елітних клубних змаганнях в командних видах спорту.

А до таких не вдасться віднести нікого іншого, окрім як НБА у баскетболі, НХЛ у хокеї, НФЛ в американському футболі та МЛБ у бейсболі.

Філ Джексон — 11 трофеїв Ларрі ОʼБраєна

В цьому розрізі абсолютним рекордсменом є представник баскетболу. Філ Джексон — єдиний в цьому списку тренер, який вигравав головне клубне змагання у своєму виді понад 10 разів.

Впродовж тренерської карʼєри в НБА Джексон очолював усього дві команди, але і з «Чикаго Буллз», і з «Лос-Анджелес Лейкерс» він неодноразово вигравав турнір.

Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Легендарну команду з Майклом Джорданом у складі Філ шість разів приводив до головного трофея. У 90-х «Чикаго Буллз» два рази вдавалось вигравати турнір тричі поспіль. Спочатку з сезону 1990/91 по сезону 1992/93, а потім з сезону 1995/96 по сезон 1997/98.

Згодом Джексон майже те саме повторив і з «Лос-Анджелес Лейкерс». З «озерниками» він брав трофей Ларрі ОʼБраєна три роки поспіль — в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2001/02. А в кінці нульових додав ще перемоги у 2009 та 2010 роках.

В сумі 11 тріумфів, до яких навіть Анчелотті буде складно дотягнутись. В цьому плані у Карло гірший показник успішності навіть у порівнянні з іншим легендарним баскетбольним тренером. Ред Ауербах вигравав НБА 9 разів разом з «Бостон Селтікс» (сім з них — поспіль).

Скотті Боумен — 9 Кубків Стенлі

Не дотягує Анчелотті й до легенд НХЛ. В першу чергу мова про канадця Скотті Боумена, який в 70-х пʼять разів (чотири з них поспіль) брав Кубок Стенлі разом з «Монреаль Канадієнс».

В 90-х Боумен додав ще три тріумфи. У 1992 році він привів до перемоги в НХЛ «Піттсбург Пінгвінс», а в 1997 та 1998 роках те саме зробив і з «Детройт Ред Вінгз». З ними ж Скотті ще раз повторив успіх у 2002 році, і це був останній Кубок Стенлі для нього.

Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Цей останній титул мав особливу вагу, адже саме він дозволив канадському спеціалісту побити рекорд іншого канадського спеціаліста. До Скотті найтитулованішим тренером в НХЛ був То Блейк, який з 50-х по 70-ті вісім разів брав Кубок Стенлі разом зі згаданими «Монреаль Канадієнс».

Також Боумен є на сьогодні єдиним тренером в історії НХЛ, який вигравав головний трофей змагання з трьома різними клубами.

Джо Маккарті та Кейсі Стенгель — по 7 перемог у Світовій серії

Бейсбол, мабуть, найменше резонує українському спортивному вболівальнику. І все ж у світі цей командний вид має елітний статус, в тому числі завдяки популярності та традиційності гри в США, які завели гру в маскульт.

Також бейсбол є єдиним видом у цьому переліку, від якого в ньому два представника-рекордсмени. І обох уже немає серед живих (ще раз акцент на глибоких бейсбольних традиціях у Штатах).

Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Джо Маккарті та Кейсі Стенгель на двох виграли 14 Світових серій, починаючи з 1932 року і закінчуючи 1958-м. Тобто, майже половину. І всі ці перемоги обоє здобули, тренуючи, знову ж таки найпопулярнішу в масовій культурі бейсбольну команду та найуспішнішу франшизу МЛБ. «Нью-Йорк Янкіз».

Білл Белічік — 6 Супербоулів

В американському футболі досягнення найіменитіших тренерів більше метчаться з успіхами їхніх колег з футболу за кількістю. Тут лише два тренери змогли виграти головне змагання більш ніж три рази. Це Чак Нолл, про якого в нас мало хто чув, та значно більше іменитіший Білл Белічік.

Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Саме Білл є рекордсменом в американському футболі, вигравши Супербоул шість разів. Трофей Вінса Ломбарді підкорився «Нью-Інгленд Петріотс» на чолі з Белічіком шість разів: у 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 та 2018 роках.

Це досягнення зробило як і тренера, так і самий клуб рекордсменом. Жодна інша франшиза не вигравала Супербоул більше разів, ніж «Петріотс» (стільки ж у «Піттсубрг Стілерз»). Жоден інший тренер не ставав чемпіоном НФЛ понад пʼять разів (у Чака Нолла було чотири).

Фото: Bleacher Report, Gary Hershorn / Reuters, Acme, LAPRESSE

ua.tribuna.com

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