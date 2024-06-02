Анчелотті вже в унікальному пулі тренерів, які підкорили елітні клубні змагання. Але ще далеко не перший

Анчелотті приводив до перемоги в ЛЧ двічі «Мілан» (2002/03, 2006/07) та тричі «Реал» (2013/14, 2021/22, 2023/24). Це робить Карло рекордсменом серед тренерів за кількістю перемог в турнірі. Таких у нього на дві більше, ніж у найближчих переслідувачів, Пепа Гвардіоли та Зінедіна Зідана, які тричі брали трофей (стільки ж у Боба Пейслі, але легенду «Ліверпуля» переслідувачем уже не назвати).

Це робить італійця найвеличнішим тренером у клубному футболі. Поряд з ним просто нікого поставити. І це виводить Анчелотті на інший рівень, де його досягнення вартує порівняти зі здобутками тренерів-рекордсменів у інших елітних клубних змаганнях в командних видах спорту.

А до таких не вдасться віднести нікого іншого, окрім як НБА у баскетболі, НХЛ у хокеї, НФЛ в американському футболі та МЛБ у бейсболі.

Філ Джексон — 11 трофеїв Ларрі ОʼБраєна

В цьому розрізі абсолютним рекордсменом є представник баскетболу. Філ Джексон — єдиний в цьому списку тренер, який вигравав головне клубне змагання у своєму виді понад 10 разів.

Впродовж тренерської карʼєри в НБА Джексон очолював усього дві команди, але і з «Чикаго Буллз», і з «Лос-Анджелес Лейкерс» він неодноразово вигравав турнір.

Легендарну команду з Майклом Джорданом у складі Філ шість разів приводив до головного трофея. У 90-х «Чикаго Буллз» два рази вдавалось вигравати турнір тричі поспіль. Спочатку з сезону 1990/91 по сезону 1992/93, а потім з сезону 1995/96 по сезон 1997/98.

Згодом Джексон майже те саме повторив і з «Лос-Анджелес Лейкерс». З «озерниками» він брав трофей Ларрі ОʼБраєна три роки поспіль — в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2001/02. А в кінці нульових додав ще перемоги у 2009 та 2010 роках.

В сумі 11 тріумфів, до яких навіть Анчелотті буде складно дотягнутись. В цьому плані у Карло гірший показник успішності навіть у порівнянні з іншим легендарним баскетбольним тренером. Ред Ауербах вигравав НБА 9 разів разом з «Бостон Селтікс» (сім з них — поспіль).

Скотті Боумен — 9 Кубків Стенлі

Не дотягує Анчелотті й до легенд НХЛ. В першу чергу мова про канадця Скотті Боумена, який в 70-х пʼять разів (чотири з них поспіль) брав Кубок Стенлі разом з «Монреаль Канадієнс».

В 90-х Боумен додав ще три тріумфи. У 1992 році він привів до перемоги в НХЛ «Піттсбург Пінгвінс», а в 1997 та 1998 роках те саме зробив і з «Детройт Ред Вінгз». З ними ж Скотті ще раз повторив успіх у 2002 році, і це був останній Кубок Стенлі для нього.

Цей останній титул мав особливу вагу, адже саме він дозволив канадському спеціалісту побити рекорд іншого канадського спеціаліста. До Скотті найтитулованішим тренером в НХЛ був То Блейк, який з 50-х по 70-ті вісім разів брав Кубок Стенлі разом зі згаданими «Монреаль Канадієнс».

Також Боумен є на сьогодні єдиним тренером в історії НХЛ, який вигравав головний трофей змагання з трьома різними клубами.

Джо Маккарті та Кейсі Стенгель — по 7 перемог у Світовій серії

Бейсбол, мабуть, найменше резонує українському спортивному вболівальнику. І все ж у світі цей командний вид має елітний статус, в тому числі завдяки популярності та традиційності гри в США, які завели гру в маскульт.

Також бейсбол є єдиним видом у цьому переліку, від якого в ньому два представника-рекордсмени. І обох уже немає серед живих (ще раз акцент на глибоких бейсбольних традиціях у Штатах).

Джо Маккарті та Кейсі Стенгель на двох виграли 14 Світових серій, починаючи з 1932 року і закінчуючи 1958-м. Тобто, майже половину. І всі ці перемоги обоє здобули, тренуючи, знову ж таки найпопулярнішу в масовій культурі бейсбольну команду та найуспішнішу франшизу МЛБ. «Нью-Йорк Янкіз».

Білл Белічік — 6 Супербоулів

В американському футболі досягнення найіменитіших тренерів більше метчаться з успіхами їхніх колег з футболу за кількістю. Тут лише два тренери змогли виграти головне змагання більш ніж три рази. Це Чак Нолл, про якого в нас мало хто чув, та значно більше іменитіший Білл Белічік.

Саме Білл є рекордсменом в американському футболі, вигравши Супербоул шість разів. Трофей Вінса Ломбарді підкорився «Нью-Інгленд Петріотс» на чолі з Белічіком шість разів: у 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 та 2018 роках.

Це досягнення зробило як і тренера, так і самий клуб рекордсменом. Жодна інша франшиза не вигравала Супербоул більше разів, ніж «Петріотс» (стільки ж у «Піттсубрг Стілерз»). Жоден інший тренер не ставав чемпіоном НФЛ понад пʼять разів (у Чака Нолла було чотири).

Фото: Bleacher Report, Gary Hershorn / Reuters, Acme, LAPRESSE

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