Лейкерс сыграют с Миннесотой в плей-офф Западной конференции НБА

Действующий чемпион Бостон ожидает победителя плей-ин в Восточной конференции
Определены пары плей-офф и плей-ин розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024/25.
Западная конференция определила две пары плей-офф (Денвер — Клипперс и Лейкерс — Миннесота). Аналогичная ситуация — и в Восточной конференции (Индиана — Милуоки и Нью-Йорк — Детройт).
- Западная конференция (плей-офф):
(1) Оклахома-Сити Тандер – (8) плей-ин
(4) Денвер Наггетс — (5) Лос-Анджелес Клипперс
(3) Лос-Анджелес Лейкерс — (6) Миннесота Тимбервулвз
(2) Хьюстон Рокетс – (7) плей-ин
- Плей-ин турнир:
Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлис. Победитель выходит на седьмое место плей-офф, а проигравший получит еще один шанс.
Сакраменто Кингз — Даллас Маверикс. Победитель встречи выходит на проигравшего плей-ин, а далее победитель получает 8-е место плей-офф.
Победитель выйдет на 7-8 номер проигравшего посева.
- Восточная конференция (плей-офф):
(1) Кливленд Кавальерс – (8) плей-ин
(4) Индиана Пейсерз — (5) Милуоки Бакс
(3) Нью-Йорк Никс — (6) Детройт Пистонс
(2) Бостон Селтикс – (7) плей-ин
- Плей-ин турнир:
Орландо Мэджик — Атланта Хокс. Победитель выходит на седьмое место плей-офф, а проигравший получит еще один шанс.
Чикаго Буллз — Майами Хит. Победитель встречи выходит на проигравшего плей-ин, а далее победитель получает 8-е место плей-офф.
Действующим чемпионом НБА является Бостон Селтикс, в составе которого в прошлом году выступал Свят Михайлюк.