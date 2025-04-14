Лейкерс сыграют с Миннесотой в плей-офф Западной конференции НБА

Действующий чемпион Бостон ожидает победителя плей-ин в Восточной конференции

Определены пары плей-офф и плей-ин розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024/25.

Западная конференция определила две пары плей-офф (Денвер — Клипперс и Лейкерс — Миннесота). Аналогичная ситуация — и в Восточной конференции (Индиана — Милуоки и Нью-Йорк — Детройт).

Западная конференция (плей-офф):

(1) Оклахома-Сити Тандер – (8) плей-ин

(4) Денвер Наггетс — (5) Лос-Анджелес Клипперс

(3) Лос-Анджелес Лейкерс — (6) Миннесота Тимбервулвз

(2) Хьюстон Рокетс – (7) плей-ин

Плей-ин турнир:

Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлис. Победитель выходит на седьмое место плей-офф, а проигравший получит еще один шанс.

Сакраменто Кингз — Даллас Маверикс. Победитель встречи выходит на проигравшего плей-ин, а далее победитель получает 8-е место плей-офф.

Победитель выйдет на 7-8 номер проигравшего посева.

Восточная конференция (плей-офф):

(1) Кливленд Кавальерс – (8) плей-ин

(4) Индиана Пейсерз — (5) Милуоки Бакс

(3) Нью-Йорк Никс — (6) Детройт Пистонс

(2) Бостон Селтикс – (7) плей-ин

Плей-ин турнир:

Орландо Мэджик — Атланта Хокс. Победитель выходит на седьмое место плей-офф, а проигравший получит еще один шанс.

Чикаго Буллз — Майами Хит. Победитель встречи выходит на проигравшего плей-ин, а далее победитель получает 8-е место плей-офф.

Действующим чемпионом НБА является Бостон Селтикс, в составе которого в прошлом году выступал Свят Михайлюк.

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