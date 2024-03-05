Защитник Старого Луцка Кольченко признан MVP февраля в Суперлиге FAVBET

Игрок в среднем набирал 22 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи

Защитник Старого Луцка Александр Кольченко признан MVP февраля Суперлиги FAVBET-2023/24.

В опросе, который состоял из голосования болельщиков, капитанов команд и представителей Федерации баскетбола Украины, игрок луцкой команды набрал 13 баллов. Второе место занял Михаил Горобченко (8 баллов). Далее расположились Максим Сафонов (3), Максим Никитин (2) и Элайджа Джойнер (1).

Кольченко в феврале набирал в среднем 22.0 очка, 6.5 подбора и 3.0 передачи (РЭ 19.5). Александр став автором двух победных бросков в матчах против БИПА и Черкасских Мавп.

Старый Луцк занимает восьмое место в Суперлиге FAVBET. Команда Кольченко также вышла в Финал четырех Кубка Украины.

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