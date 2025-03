ЛеБрон вышел на третье место по количеству побед в регулярном чемпионате НБА

Джеймс обошел Тима Данкана

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс в очередной раз переписал рейтинг рекордсменов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

ЛеБрон вышел на чистое третье место по количеству побед в регулярном чемпионате НБА (1 002), опередив Тима Данкана. Впереди Джеймса — Роберт Пэриш (1 014) и Карим Абдул-Джаббар (1 074).

40 лет Леброну исполнилось 30 декабря. Летом 2024-го он продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

В сезоне 2024/25 игрок покорил уже несколько рубежей. Так, ЛеБрон стал первым баскетболистом, который оформил 40+ очков в возрасте более 40 лет в более чем одном матче за карьеру.

В октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

В начале декабря Джеймс первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков. Под конец года ЛеБрон побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — он превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате, а затем — по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

В начале января легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя Джордана.

В конце января Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками, а в марте ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков за карьеру.

Лейкерс занимают второе место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда ЛеБрона сыграет на выезде с Бостоном в ночь на 9 марта.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 3rd on the all-time WINS list! pic.twitter.com/YP85anhlqb

— NBA (@NBA) March 7, 2025