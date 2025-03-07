Тренер Лацио гордится своей командой, которая смогла вырвать победу в меньшинстве

Поездка в гости к "Виктории Пльзень" в рамках первого матча 1/8 финала ЛЕ оказалась сложнее для "Лацио", чем можно было ожидать.

Когда Николо Ровелла и Самуэль Жиго получили красные карточки, девять игроков итальянской команды должны были всеми силами сохранить ничейный результат 1:1 перед вторым матчем, но вместо этого Густав Исаксен забил потрясающий победный гол на 98-й минуте.

Главный тренер "Лацио" Марко Барони настаивает, что все драматические поздние голы его команды являются признаком того, что она никогда не сдается.

"Это была сложная игра для нас, поскольку мы вынуждены были играть в футбол, который нам не совсем подходит. Они агрессивно прессингуют, много бегают, создают давление. На таком поле было трудно держать мяч на земле, но это еще больше повышает ценность нашей победы и выступления команды. Я рад за ребят, за болельщиков. Характер команды, ее решительность. Это еще один шаг вперед в нашем развитии. Победы дают уверенность, но я всегда напоминаю ребятам, что именно игра помогает нам расти. Сегодня, думаю, это был уже 19-й гол, который мы забиваем в последние 15 минут матча – это показатель того, что команда верит до конца и никогда не сдается", – сказал Барони.

Добавим, что ответный матч состоится 13 марта в Риме.

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