В Сиднее стартует ROC, среди участников поздние замены

Меньше чем через час в Сиднее на стадионе Accor стартует Гонка чемпионов, но накануне её участники познакомились с трассой и с техникой, которую им предстоит пилотировать. Вот только несколько мнений бывших гонщиков Формулы 1 о том, что их ждёт в этот уик-энд.

«Я понял одно: тормозить здесь надо поздно, чтобы заставить машину вписаться в поворот! – сказал Валттери Боттас, подготовивший для ROC особую версию оформления шлема, и весело добавил. – Я до сих пор жду австралийского паспорта, потому буду присматриваться, вдруг увижу здесь, на стадионе, какую-нибудь важную персону, которая поможет довести это дело до конца!»

«Я немного познакомился с трассой, и это хорошо. Гонять по ней весело, но слишком сильно пускать машину в занос здесь не получится, – поделился своими впечатлениями Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира. – Впрочем, я получил настоящее удовольствие, чувствую себя просто маленьким мальчишкой, который здесь может поиграть!»

Мик Шумахер, напарник Феттеля по команде Германии, заявил: «По-моему, завоевание Кубка Наций должно стать нашей главной целью в этот уик-энд».

Трасса для параллельной гонки с длиной круга в 1 км, проложенная на поле стадиона, представляет собой «загогулину» довольно хитрой конфигурации, и она действительно очень узкая, а повороты на ней довольно крутые, поэтому можно ожидать, что ошибок будет много. А когда гонщик задевает ограждения, то по правилам ROC за это начисляются штрафные секунды.

Например, Дэвид Култхард на тренировках уже довольно крепко врезался в барьеры на багги Polaris, а когда ездил на спорткаре Subaru, то машину развернуло. Но это не испортило шотландцу настроение, и от избытка эмоций он даже спел один куплет из старой шотландской песни, суть которой в том, что её лирический герой готов пройти какое угодно расстояние – лишь бы достичь цели.

Вероятно, Дэвид имел в виду не только свой боевой настрой, но и то, что на этот раз ради участия в ROC всем представителями европейского автоспорта, и ему в том числе, пришлось отправиться на край земли в Австралию. Впрочем, от Сиднея до мельбурнского Альберт-парка, где всего через неделю пройдёт Гран При Австралии, не так уж далеко – меньше 900 км по автостраде М31.

В составе участников ROC буквально в последний момент произошло несколько замен. Вместо Джейми Уинкапа в команде Team Australia Supercars выступит 27-летний Броди Костеки, чемпион серии Supercars 2023 года и победитель гонки «1000 миль Батерста». Кстати, Костеки родом из Перта, как и Даниэль Риккардо, а его манеру пилотирования обычно отличает лихость.

Чаз Мостер, ещё один гонщик австралийской кузовной серии Supercars, заменил Маттиаса Экстрёма, четырёхкратного победителя Гонки чемпионов – швед не сможет принять участие в ROC «по медицинским причинам». Из-за травмы Макса Макрея новым напарником Култхарда в команде Великобритании станет Алистер Макрей, отец молодого шотландского раллиста.

В сегодняшнем Кубке Наций в первом туре в группе А сойдутся команды Финляндии, Франции и сборная «Все звёзды» (Йохан Кристофферссон и упомянутый выше Чаз Мостерт). В группу B по итогам жеребьёвки вошли две команды Австралии, а также команда Новой Зеландии. В группу С попали команды Германии, США и Великобритании.

В четвертьфинале к победителю группы А присоединится команда Норвегии, которая автоматически проходит во второй тур как победитель прошлогоднего Кубка Наций.

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