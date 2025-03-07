ОФИЦИАЛЬНО. Кубрат Пулев проведет бой за титул чемпиона мира в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Кубрат Пулев

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла резолюцию относительно текущей ситуации в супертяжелом весе, определив дальнейшие действия регулярного чемпиона Кубрата Пулева (32–3, 14 КО).

Болгарский боксер обязан провести бой за титул с британцем Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО), который занимает первое место в рейтинге организации. Стороны должны договориться о поединке до 4 апреля 2025 года.

Победитель этого противостояния встретится с американским боксером Майклом Хантером (24–1–2, 17 КО) – тот разместился на третьей позиции. Руководство WBA сообщила, что этот бой пройдет не позднее 25 октября текущего года.

Пулев последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, когда одолел представителя Германии Махмуда Чарра (UD 12). Его будущий соперник Уордли в октябре брутально нокаутировал в первом раунде соотечественника Фрейзера Кларка.

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sport.ua